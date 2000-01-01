Мы занимаемся льном уже 4 года, любим его, а еще жизнь и европейский подход к качеству и стилю изделий. Именно поэтому наш ассортимент так прекрасен. Натуральный 100% белорусский лен, умягченный по технологии stonewash после пошива, обретает невероятные свойства - он нежный, как самая любимая на теле вещь, не даст усадки при стирке и имеет идеальную плотность в каждом конкретном изделии. Чтобы большая праздничная скатерть выглядела солидно и текстурно, а сквозь льняной тюль красиво светило солнце.



Наши направления - умягченный кухонный текстиль, передники, мягкие вафельные полотенца, льняные шторы, домашняя одежда и постельное белье - чтобы каждый уголок дома был наполнен уютом.