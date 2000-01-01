Почему именно домашний текстиль? Для нас это про любовь, мягкость и уют.
Мы занимаемся льном уже 4 года, любим его, а еще жизнь и европейский подход к качеству и стилю изделий. Именно поэтому наш ассортимент так прекрасен. Натуральный 100% белорусский лен, умягченный по технологии stonewash после пошива, обретает невероятные свойства - он нежный, как самая любимая на теле вещь, не даст усадки при стирке и имеет идеальную плотность в каждом конкретном изделии. Чтобы большая праздничная скатерть выглядела солидно и текстурно, а сквозь льняной тюль красиво светило солнце.
Наши направления - умягченный кухонный текстиль, передники, мягкие вафельные полотенца, льняные шторы, домашняя одеждаи постельное белье - чтобы каждый уголок дома был наполнен уютом.
уютно и красиво
Наш лен мягкий, воздушный и влюбляет в себя с первого прикосновения. Собираем наши сезонные коллекции из тканей нежных сдержанных цветов, разбавляя жаккардом или рисунком, но элегантными и не "кричащими". Конструируем модели сами, добиваясь идеального кроя, шва и посадки.
ответственно
Создаем текстиль и одежду для дома сами, полным циклом - придумываем модели, раскраиваем рулоны, шьем, умягчаем, отглаживаем, упаковываем и отправляем. Чтобы предложить вам то качество, которым мы гордимся.
легко
Всегда рады встретить вас в нашей мастерской-шоуруме. Отправляем почтой и службами доставки. Принимаем большинство возможных форм оплаты.
о нас подробнее
Сайт не является интернет-магазином, а представляет каталог примеров изделий для изготовления на заказ. Принимаем все карты, включая МИР.